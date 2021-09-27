В России хотят поднять тарифы на коммуналку, чтобы модернизировать ЖКХ

На совещании у вице-премьера России Марата Хуснуллина ведомствам дано поручение проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг. Мера связана с решением правительства РФ довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Марата Хуснуллина. Власти планируют устанавливать тарифы, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом случае платежи за коммуналку могут начать расти быстрее инфляции, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук

В связи с планами по совершенствованию тарифного регулирования Минстрою, Минтруда, Минэкономразвития, Минфину и ФАС поручено проработать вопрос финансовой поддержки социально незащищенных категорий граждан.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг», – прокомментировали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

В ФАС сообщили, что поручение кабмина поступило в ведомство, уточнив, что что головной исполнитель – Минстрой, остальные министерства и службы – соисполнители.

В настоящее время антимонопольное ведомство формирует предложения в адрес Минстроя и других министерств.

По мнению председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, тарифы ЖКУ необходимо доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения следует поднимать постепенно, отметила она. По ее словам, в первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации. На электричество в России действуют более обоснованные тарифы, указала эксперт.

На прошлой неделе Марат Хуснуллин сообщил о системных проблемах на старте отопительного сезона, связав их с недобором около 80 млрд рублей в период пандемии, когда коммунальщиками запретили взимать с граждан пени за просрочку оплаты ЖКУ. Как отметил вице-премьер, эти средства не пошли на ремонт и подготовку к отопительному сезону.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.09.21

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