Миру грозит дефицит батончиков Bounty из-за неурожая кокоса

Американская компания Mars объявила об ограничениях поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Производителю не хватает кокосовой стружки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо российской структуры компании.

В Mars рассчитывают на то, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября 2021 года. Однако перебои с поставками могут продлиться до следующего года.

Дело в то, что в странах-производителях не уродились кокосы. Так из-за тайфунов на Филиппинах (страна является второй в мире по поставкам кокосов) были повреждены около 50 млн кокосовых пальм. На восстановления деревьев потребуется два-три года.

Mars является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Компании принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России производство локализовано, шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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