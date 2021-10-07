На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в 2022 году – ФАС сделала расчеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась с тарифным «коридором» на электроэнергию для населения на 2022 год. Рассчитаны минимальные и максимальные уровни, которые должны будут учитывать власти регионов при определении конкретных тарифов на будущий год, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ФАС.

Электроэнергия может подорожать в регионах максимум на 5% (рост тарифов предусмотрен прогнозом социально-экономического развития РФ) либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается правительством для каждого субъекта РФ в конце предыдущего года, если этот показатель выше 5%.

Тарифы на электроэнергию традиционно повышаются в июле. Дороже всего электроэнергия может обойтись жителям Чукотки – максимальный уровень тарифа составляет здесь 9,27 рубля за киловатт. Кроме того, высокие тарифы могут быть в Московской области – 6,23 рубля за киловатт, Москве – 6,28 рублей, Якутии – 7,23 рубля и на Камчатке – 7,29 рублей.

Самые низкие тарифы могут быть введены в Иркутской области (1,27 рублей за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рублей), Чечне (3,09 рублей) и Мурманской области (3,10 рубля).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.21

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