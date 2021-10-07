В России появилась новая категория земель под «возделывание винограда»

В России выделили новую категорию земельных участков, на которых можно будет выращивать только виноград. Стройку и высаживание других культур на таких землях запретят.

«Приказом Росреестра от 16 сентября 2021 г. № П/0414 предлагается дополнить Классификатор видов разрешенного использования земельных участков новым ВРИ «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Документ вступает в силу 8 октября 2021 года», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание кустарников в целях повышения качества винограда и вина. Сейчас земельные участки, занятые виноградниками, имеют вид разрешенного использования – «садоводство».

Особое значение новая норма имеет для тех регионов России, в которых есть благоприятные земли для выращивания винограда: Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, а также для Ростовской, Томской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.21

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