В России запретили ввоз из Китая лапши, чипсов и киндер-сюрпризов с ГМО

Роспотребнадзор ограничил ввоз некоторых товаров китайского производства. Дело в том, что в них было выявлено содержание запрещенных компонентов. Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

В частности, ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдены в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печеньях с игрушкой-сюрпризом внутри.

Во всех этих продуктах доля генно-модифицированного сырья превысила 0,9%. В некоторых товарах содержание запрещенных веществ превышало допустимую норму в пять раз. В то же время в маркировках не было информации о содержании генетически модифицированных компонентов.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ», – добавили Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.21

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