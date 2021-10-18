«Газпром» не будет увеличивать транзит через Украину в ноябре

«Газпром» не стал бронировать на ноябрь дополнительные мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу. Это следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

На аукционе в понедельник предлагалось забронировать «твердые» мощности ГТС Украины в объеме 9,8 млн кубометров в сутки, но это предложение было «Газпромом» проигнорировано, передает «Прайм».

На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE Future увеличилась на 14% – до почти $1282 за тысячу кубометров, свидетельствуют биржевые данные.

Аналогичная ситуация была отмечена на предыдущем аукционе, когда «Оператор газотранспортной системы Украины» предлагал дополнительные мощности общим объемом 15 млн кубометров в сутки для транзита газа на октябрь. Российский газовый холдинг и в тот раз отказался увеличивать прокачку топлива.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинская ГТС не годится для надежного транзита газа, поскольку ее изношенность составляет 80-85%. По его словам, если Россия резко увеличит прокачку газа через ГТС Украины в угоду политическим соображениям в Европе и США, то она может «лопнуть совсем». «Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», – констатировал президент РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.10.21

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