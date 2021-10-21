Свыше 50% россиян сообщили об экономии средств после введения ковид-ограничений

Больше половины жителей России (52%) заявили о дополнительной экономии средств после введения QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится исследовании группы IDF Eurasia.

При этом 20% участников опроса сообщили о незначительной экономии от введения ограничений, а 17% не заметили никакого влияния ограничительных мер на экономию своих средств. В то же время 11% россиян, наоборот, стали тратить больше, приводит ТАСС данные исследования.

Как отметила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко, новые антиковидные меры «предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства».

По словам эксперта, свыше половины респондентов переходят на сберегательную финансовую модель или стараются снизить долговую нагрузку. Это разумная стратегия на фоне усиливающийся неопределенности, полагает Хорошко.

У участников опроса также поинтересовались, как они собираются распорядиться сэкономленными деньгами. Так, 30% респондентов заявили, что намерены копить, а 22% постараются досрочно погасить кредиты и займы. 11% потратят сэкономленные средства на давно запланированные крупные покупки. Еще 33% опрошенных сообщили, что тратят средства в обычном для себя режиме.

Опрос проводился с 12 по 19 октября. В нем участвовали более 5 тыс. пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18-60 лет по всей России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.21

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