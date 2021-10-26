Мишустин поручил упростить вывод новых препаратов на рынок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать процедуру вывода на рынок лекарственных препаратов. В результате высокотехнологичные лекарства должны быстрее поступать к потребителям, сообщили в пресс-службе правительства России.

Поручение дано Минздраву совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Росздравнадзором. Предложения должны быть представлены до 1 февраля.

«Должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок», – говорится в сообщении.

Мишустин раздал поручения по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям. Вопросы медицины и здравоохранения были затронуты во время обсуждения в контексте пандемии коронавируса.

Минздраву также поручено до 1 февраля изучить предложения и спрос у россиян на лечебное питание и биологически активные добавки, чтобы составить программу развития этого сектора рынка.

Ряду министерств и ведомств предстоит доработать полнофункциональную версию реестра фармакологически активных действующих веществ. Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минфином, Минцифры, Роспатентом и ФАС получат дополнительное финансирование на эти цели.

Москва, Наталья Рязанова

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