Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов

Ввоз мандаринов турецкого производства в Россию приостановили из-за обнаружения в них пестицидов в количествах, превышающих норму. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие», страна происхождения – Турция <…>, нарушения обязательных требований законодательства», – говорится в сообщении.

В мандаринах найдены «остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не допустить случаи отравления среди населения России, с 29 октября приостанавливается ввоз этой продукции до особого распоряжения, отмечается в сообщении. «Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – подчеркнули в ведомстве.

Под санкции попали мандарины, поставляемые одной из компаний, расположенных в городе Мерсин на юго-восточном побережье Турции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.21

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