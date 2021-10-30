Россияне раскупали алкоголь перед нерабочими днями

В России отмечен резкий рост спроса на алкоголь перед длинными нерабочими днями.

Так, в Москве траты в специализированных розничных магазинах взлетели на 70%, сообщает газета «Коммерсантъ». Федеральные сети зафиксировали увеличение продаж спиртных напитков на 50-60% неделя к неделе. Средний чек в алкомагазинах вырос на 24%.

Эксперты назвали несколько причин такого ажиотажа. По мнению вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, на всплеск спроса в первую очередь повлияло объявление нерабочих дней. При этом директор ЦИФРРА Вадим Дробиз прогнозирует, что нерабочие дни продолжат стимулировать розничные продажи алкоголя. Спрос будет на уровне выходных и будет превышать средний показатель для будних дней на 15%, сказал эксперт.

Кроме того, на желание граждан закупиться спиртным повлияла информация о закрытии на время «ковидных каникул» алкомаркетов.

Как отмечают эксперты, аналогичная ситуация была прошлой весной, когда наряду с продуктами длительного срока хранения в рознице активно раскупали алкоголь.

Сегодня по всей России, согласно указу президента Владимира Путина, начал действовать режим нерабочих дней. Вынужденные каникулы были объявлены из-за заметного подъема заболеваемости Covid-19 и продлятся до 7 ноября включительно.

Во многих регионах приостановлена работа предприятий сферы услуг, торговых центров, заведений общепита. Последним разрешено работать навынос и доставку. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также предприятия непрерывного цикла. Ограничения не коснулись продуктовых магазинов и аптек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

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