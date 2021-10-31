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Воскресенье, 31 октября 2021, 16:00 мск

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Типичный завтрак подорожал до рекордного уровня

Типичный завтрак подорожал до максимального значения впервые за последние 10 лет. Об этом сообщает газет Financial Times, проанализировав стоимость продуктов, из которых готовят стандартные утренние блюда.

Газета рассчитала индикатор завтрака с учетом цены кофе, молока, овса, пшеницы, сахара и апельсинового сока.

С 2019 года фьючерсные цены на эти продукты выросли в среднем на 63%, а летом этого года рост стоимости значительно ускорился. Так, пшеница стала дороже на 20%, сахар на 26%, кофе – на 56%.

Издание связывает рост цен на продукты, используемые в приготовлении завтраков, с плохой погодой, неурожаем и кризисом в цепочках поставок товаров. Аналитики в качестве еще одной причины называют всплеск спроса на фоне восстановления экономик после ковидного кризиса, который превзошел все ожидания.

Пищевые гиганты, в том числе Nestle и Procter & Gamble, поднимают цены на свои товары, чтобы компенсировать падение прибыли, и прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, передает «Прайм».

Эксперты призывают не ждать снижения цен, даже если в ближайшем будущем хорошая погода обеспечит хорошие урожаи.

Москва, Наталья Петрова

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