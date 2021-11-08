В России хотят расширить обязательную маркировку для одежды

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила кабмину расширить список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. В АКОРТ объясняют инициативу тем, что продавцы вынуждены одновременно реализовывать маркированные и немаркированные товары, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам.

«Участниками рабочей группы по маркировке товаров легкой промышленности был согласован перечень товаров, и дорожная карта внедрения обязательной маркировки по таким товарам», – цитирует ТАСС текст письма ассоциации в адрес правительства РФ. В частности, под обязательную маркировку предлагается внести рубашки, пальто, куртки, плащи, одежда из искусственного меха, блузки, спортивные и лыжные костюмы, комбинезоны, жакеты, пиджаки, кардиганы, свитеры, шарфы, галстуки и другие предметы одежды. В АКОРТ отметили, что потребители не могут визуально определить, относятся ли товары к перечню маркируемых или нет, и жалуются на продавцов при отсутствии нарушения с их стороны.

Между тем, в Минпромторге РФ заявили, что у отрасли пока не сформирована однозначная позиция относительно этого вопроса.

«Вместе с тем однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении новых позиций продукции легкой промышленности не сформирована», – приводит агентство слова представителя Минпромторга. Как отметили в ведомстве, Минпромторг дополнительно прорабатывает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, в России маркировка товаров введена в нескольких отраслях. Так, в 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин, фотокамер и ламп-вспышек, меховых изделий, а также нескольких групп изделий легкой промышленности. С 1 июля прошлого года предусмотрена обязательная маркировка обуви и лекарств. Наладить функционирование системы маркировки и отслеживания товаров власти намерены до 2024 года, что, как рассчитывают в кабмине, поможет в борьбе с контрафактом и уклонением от уплаты налогов.

Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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