Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократилась

Аналитики определили разницу в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России. Выяснилось, что за последние 11 лет разрыв значительно сократился. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«Женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, однако их зарплатные ожидания уже не назовешь демпингом и разрыв с зарплатными ожиданиями мужчин меньше, чем в 2010 году, – 6 и 15% по Москве соответственно», – сообщается на сайте сервиса.

В ходе исследования аналитики изучили зарплатные ожидания по 30 популярным позициям. Требования к уровню заработной платы у сотрудников обоих полов совпадает на позициях риелтора, менеджера по развитию, проектировщика, технолога, личного ассистента, PR-менеджера, специалиста по работе с клиентами, кладовщика и сметчика.

Тем временем, женщины-экономисты требуют больше денег за свой труд, чем мужчины, однако их ожидания в среднем соответствуют предложениям на рынке. Что касается должностей финансового аналитика, архитектора или эколога, то в Москве на этих позициях компании предлагают зарплаты в размере 120 тысяч, 95 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно, в то время как сами женщины хотят получить на пять-десять тысяч больше.

Сильнее всего зарплатные ожидания мужчин и женщин в столице отличаются на позиции бизнес-аналитика (170 тысяч и 130 тысяч рублей соответственно) и программиста «1С» (180 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно). Тот же разрыв наблюдается и в Санкт-Петербурге.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.21

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