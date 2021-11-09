Каждый пятый соискатель не получает работу из-за своей активности в соцсетях

В России больше половины работодателей не интересуются активностью соискателей в социальных сетях. В то же время 20% отказывали ищущим работу из-за их постов. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В 13% компаний не было таких случаев, чтобы соискателям отказывали из-за публикаций в соцсетях, однако их интернет-активность проверяется. В прошлом году интерес к постам ищущих работу был выше из-за массового перехода на удаленный режим, в этом году он снизился из-за нехватки кадров, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

39% россиян учитывают то, что их интернет-активности могут придавать значение. При этом 11% респондентов вовсе не беспокоит то, что об их постах подумают начальники.

Лишь треть (34%) мужчин задумываются об интересе к их страничкам в соцсетях, среди женщин доля таких больше – 44%.

Вместе с тем число увольнений сотрудников из-за публикаций в социальных сетях снизилось с прошлого года с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью своих работников, в 2020 году таких было 26%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.21

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