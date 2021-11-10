Цены на газ в Европе опустились ниже $800 на фоне роста поставок из России

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в среду упали ниже $800 за 1 тыс. кубометров , следует из данных биржи ICE Futures. Это произошло на фоне увеличения поставок «голубого топлива» из России.

Так, декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели более чем на 8% – до $791,6 за тысячу кубометров. Чуть позже цена немного выросла – до $793,2, что на 8,4% ниже вчерашних котировок, передает «Прайм».

Ранее сегодня сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию увеличилась до 1,1 млн кубометров в час. Об этом свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

Накануне «Газпром» объявил о начале закачки газа в пять европейских подземных хранилищ Европы по утвержденному плану на ноябрь. В конце октября президент РФ Владимир Путин на фоне рекордных биржевых цен на газ в Европе поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах после заполнения российских ПХГ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.21

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