«Газпром» объявил о начале закачки газа в европейские хранилища

«Газпром» начал поставку газа в пять подземных хранилищ Европы, сообщила российская газовая компания.

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь», – говорится в сообщении в телеграм-канале газового концерна. В заявлении также указывается, что «определены объемы и маршруты транспортировки газа».

Ранее сегодня сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию сегодня увеличилась в 2,5 раза – до почти 850 тыс. кубометров в час, передавал «Прайм» со ссылкой на данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.

Украинский газовый транзит вырос в 1,5 раза по отношению к 1 ноября. Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, заявка «Газпрома» на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию увеличилась с 75 до 83 млн кубометров за несколько предыдущих дней, передает «Интерфакс». Ранее «Оператор ГТС Украины» заявлял, что транзит пока меньше, чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн кубометров).

Как сообщал «Новый День», 27 октября президент России Владимир Путин на фоне рекордных биржевых цен на природный газ в ЕС поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах после заполнения российских ПХГ. Глава газового холдинга Алексей Миллер в ответ заявил о готовности компании приступить к наполнению подземных хранилищ Европы после 8 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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