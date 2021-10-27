Путин: нестабильная ситуация на рынке энергоносителей в Европе несет угрозу и России

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, 27 октября, заявил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей и, особенно в Европе, остается крайне нестабильной.

Глава государства отметил, что россияне и предприятия в стране обеспечены газом по стабильной цене, однако напряженная ситуация с энергоносителями в Европе несет угрозу и для России. В связи с этим, Путин поручил «Газпрому» после закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

«Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего, имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа»,– сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, в Европе цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что закачка газа в европейские ПХГ создаст более стабильную ситуацию на рынке в Европе.

Со своей стороны, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер сказал, что газовый концерн сможет заняться заполнением подземных хранилищ в Европе после 8 ноября.

«Газпром» нацелен к 1 ноября завершить создание целевого уровня запасов газа в ПХГ России в объеме 72,638 млрд. куб. м активного газа. Однако с учетом принятого решения об объявлении в России нерабочих дней и соответственно снижении потребления в это время, «Газпром» решил продолжить закачку до 8 ноября», – сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Москва, Иван Бабурин

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