«Газпром» увеличил транзит газа в Европу через Украину, но Киев снова недоволен

«Газпром» в последние несколько дней повысил объем транзита природного газа в Европу через газотранспортную систему Украины на 54%, до 88-90 млн куб. м в сутки. Однако этот показатель по-прежнему меньше ранее забронированных и оплаченных 109 млн кубометров в сутки. Это следует из данных, которые представил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн куб. м)», – пишет Макогон.

Руководитель компании «Оператор ГТС Украины» обратил внимание, что на 5 ноября подземные хранилища газа «Газпрома» в Европе были заполнены почти на четверть (24,6%). В то же время уровень заполнения подземных хранилищ в России является самым большим с 2000 года, отметил Макогон.

Ранее компания «Оператор ГТС Украины» сообщила, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре сократился на 19% и составил 2,6 млрд кубометров – в сравнении с сентябрьскими показателями это меньше на 623 млн кубометров.

Как сообщал «Новый День», 27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах после заполнения российских ПХГ. Глава газового холдинга Алексей Миллер в ответ заявил о готовности компании приступить к наполнению ПХГ Европы после 8 ноября.

На фоне превышения спроса над предложением, низкой наполненности ПХГ и высокого спроса на сжиженный газ в Азии цены на газ в Европе этой осенью чуть ли не ежедневно били рекорды. В начале октября стоимость «голубого топлива» достигла максимума – 1937 долларов за тысячу кубометров. Из некторых стран Европы в адрес России посыпались обвинения в намеренном создании энергетического кризиса и росте цен на газ. При этом в самом «Газпроме» и, в частности, в Германии заявили, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам. Путин назвал энергокризис в Европе «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии», но при этом заявил о готовности помочь в стабилизации цен.

Москва, Киев, Наталья Петрова

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