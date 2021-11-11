ФАС – о росте тарифов на интернет и ТВ: «Причин для подорожания нет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на появившиеся сообщения о готовности операторов поднять тарифы на услуги домашнего интернета и телевидения в среднем на 10%. В ведомстве заявили, что не видят причин для роста тарифов.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС добавили, что на постоянной основе проводят мониторинг повышения тарифов связи по всей стране, поскольку этот рынок является социально значимым.

Ранее почти 80% опрошенных агентством TelecomDaily топ-менеджеров операторов связи заявили о готовности поднять стоимость услуг фиксированной связи, а именно, домашнего интернета и платного телевидения в России. При этом 48% опрошенных допустили рост на 10% и выше. Участники рынка называют среди причин рост цен на оборудование, инфляцию и «закон Яровой», который обязывает компании хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Москва, Наталья Петрова

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