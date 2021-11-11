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Четверг, 11 ноября 2021, 14:04 мск

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Россияне побили рекорд по числу взятых наличными кредитов

За 10 месяцев текущего года россияне взяли кредитов наличными больше, чем за весь 2020 год. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В октябре банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ на основе информации о 97% банковских заемщиках. За 10 месяцев 2021-го россияне взяли 15,8 млн займов наличными, это больше чем за весь 2020-й – 14,5 млн, а также больше, чем за 2019-й, когда было выдано рекордное число ссуд – 15,3 млн.

Рост кредитования наблюдается во всех 30 лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными регионах. Наибольший рост отмечается в Татарстане – +44%, в Иркутской – +43%, Московской и Тюменской областях – по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве – по 40%.

При этом даже повышение ключевой ставки ЦБ не снизило заинтересованность населения в заемных средствах. Хотя цель этого шага была в том, чтобы охладить необеспеченное потребкредитование, как и дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября.

По прогнозам ОКБ, общее количество выданных займов наличными в России к концу года приблизится к 20 млн.

Москва, Зоя Осколкова

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