Россияне побили рекорд по числу взятых наличными кредитов

За 10 месяцев текущего года россияне взяли кредитов наличными больше, чем за весь 2020 год. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В октябре банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ на основе информации о 97% банковских заемщиках. За 10 месяцев 2021-го россияне взяли 15,8 млн займов наличными, это больше чем за весь 2020-й – 14,5 млн, а также больше, чем за 2019-й, когда было выдано рекордное число ссуд – 15,3 млн.

Рост кредитования наблюдается во всех 30 лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными регионах. Наибольший рост отмечается в Татарстане – +44%, в Иркутской – +43%, Московской и Тюменской областях – по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве – по 40%.

При этом даже повышение ключевой ставки ЦБ не снизило заинтересованность населения в заемных средствах. Хотя цель этого шага была в том, чтобы охладить необеспеченное потребкредитование, как и дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября.

По прогнозам ОКБ, общее количество выданных займов наличными в России к концу года приблизится к 20 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.21

Депутаты попросят почти 400 млн рублей для «Титановой долины» из бюджета-2022. / Проект бюджета лишился 30 млрд, выделенных по поручению Путина. / ФАС – о росте тарифов на интернет и ТВ: «Причин для подорожания нет». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»