Траты россиян на алкоголь в карантикулы выросли почти вдвое

Общие расходы жителей России на алкогольную продукцию в период нерабочих дней увеличились на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных оператора фискальных данных ОFD.ru. Самым значительным рост оказался накануне закрытия алкомаркетов и в аэропортах.

Нерабочие дни вводились по всей России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Регионам при этом было предоставлено право вводить карантикулы раньше и продлевать их после 7 ноября. Так, в Москве нерабочие дни были объявлены с 28 октября, а в ряде субъектах еще раньше.

Примечательно, что 27 октября траты россиян на горячительные напитки были в пять раз больше, чем 28 октября, приводит данные исследования РИА «Новости". Аналитики объяснили это тем, что в российской столице и других городах страны часть алкомаркетов закрывались на нерабочие дни.

При этом на алкоголь потратили в пять раз больше, чем 28-го числа. Как пояснили аналитики, это связано с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.

Что касается отдельных каналов продаж, резкий рост выручки от алкогольной продукции зафиксирован в розничных сетевых магазинах – на 75%, в аэропортах – на 195%. В то же время в парках выручка в нерабочие дни упала на 38,2%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.21

На Уставный суд потратят 20 миллионов. За год он не вынес ни одного решения. / В Зауралье ревнивец хотел сжечь дом бывшей возлюбленной, но дважды ошибся. / В свердловских магазинах взлетели цены на картофель. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»