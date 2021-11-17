Страны НАТО оказались главными покупателями секретных товаров из России

Среди получателей секретного экспорта из России оказались шесть стран НАТО. Об этом свидетельствуют данные российской таможни. При этом поставки в страны альянса значительно выросли в 2021 году.

Скрытые товары обозначаются кодом SSSS, отражающим поставки оружия, авиационной техники, ядерных материалов и прочего. Из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС) следует, что в текущем году произошел резкий рост экспорта товаров скрытых категорий в ряд государств блока НАТО, передает РБК.

В десятку лидеров импортеров такой продукции из России, по информации таможни за январь-сентябрь 2021 года, вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды. В прошлом году в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров были только США, Эстония и Турция.

Так SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн, в Нидерланды – с 53 млн до 222 млн долларов.

Кроме того, в первую десятку получателей секретного экспорта из России стабильно сходят Алжир, Китая и Индия.

Москва, Зоя Осколкова

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