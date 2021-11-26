В России определят «границу бедности» для оценки числа нуждающихся

В России может появиться новый инструмент для оценки уровня бедности, он будет дополнять прожиточный минимум. «Граница бедности» будет рассчитываться ежеквартально и использоваться в качестве целевого показателя, при этом база для расчета пособий останется прежней.

Соответствующий проект постановления правительства – об утверждении порядка определения границ бедности – сегодня будет представлен Министерством труда на заседании Российской трехсторонней комиссии, пишет «Коммерсант». Комиссия является координирующим органом между объединениями работодателей, профсоюзами и правительством.

С 2021 года в РФ прожиточный минимум рассчитывается по-новому, не через стоимость потребительской корзины, а с помощью определения медианного дохода населения. Это показатель, относительно которого у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. Согласно предложению Минтруда, на ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. Многие развитые страны в оценке бедности уже перешли от «абсолютного» к «относительному» подходу.

В качестве границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года – 11,3 тысяч рублей. Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

Москва, Зоя Осколкова

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