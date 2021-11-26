Россияне тратят большую часть дохода на еду

Большая часть дохода жителей России уходит на покупку продуктов питания, оплату коммунальных услуг и выплату кредитов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работы» и финтех-компании «Деньги Вперед». В опросе приняли участие 7648 совершеннолетних россиян, проживающих во всех регионах страны.

70% респондентов заявили, что тратят большую часть семейного дохода на еду. На втором месте – услуги ЖКХ (45%), на третьем – обслуживание кредитных обязательств (30%). В десятку наиболее крупных статей расходов вошли одежда и обувь (19%), связь (интернет и телефон – 15%), обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома (бытовая техника, мебель – по 14%).

13% много тратят на здоровье и оплату медицинских услуг, каждый десятый оплачивает образование детей. Для 8% россиян путешествия и отпуск – это самая крупная ежемесячная трата.

Структура расходов сильно отличается в зависимости от пола и возраста. Так для молодежи самые затратные статьи – развлечения или образование, а для респондентов старшего возраста – бытовые нужды.

Кроме того, траты также существенно разнятся в зависимости от региона проживания. «В Москве чаще среднего показателя по стране тратят на развлечения (12%) и путешествия (16%) против 7% и 8%, соответственно. При этом для жителей столицы ЖКХ, наоборот, обходится меньше (45% по стране против 40%)», – отмечают авторы исследования. В Санкт-Петербурге больше всего тратят на продукты питания (74% против 70% по стране).

Москва, Зоя Осколкова

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