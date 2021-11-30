Россияне рассказали о тратах на Новый год и каникулы

В среднем россияне собираются потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысяч рублей. Сумма указана на одного человека и не учитывает покупку подарков. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

Самые большие траты на праздники запланировали жители Москвы и Санкт-Петербурга, передает RT. В столице средняя сумма предполагаемых расходов в каникулы составляет 23,2 тысячи рублей. Жители Петербурга готовы потратить 20,4 тысячи рублей. Третье место делят Красноярск и Самара (по 19,3 тысячи рублей).

Самый скромный бюджет на празднование Нового года у жителей Волгограда (14,3 тысячи рублей), Нижнего Новгорода (15,8 тысячи рублей) и Новосибирска (16,2 тысячи рублей).

Из пяти тысяч респондентов 35% планируют и подсчитывают предстоящие расходы, а 45% не ведут подобных расчетов. При этом мужчины планируют потратить больше, чем женщины – 20,3 тысячи против 16,4 тысячи рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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