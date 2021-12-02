Суд в США закрыл дело ЮКОСа на 50 млрд долларов

Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа с требованиями к России на 50 млрд долларов. Стороны договорились о добровольных выплатах, передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Данным заявлением истцы пытались отменить приостановление судебного разбирательства, установленное в 2020 году по ходатайству России. Но позже акционеры ЮКОСа сами попросили суд закрыть дело, потому что стороны «договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов».

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», – говорится в судебном решении.

Напомним, дочерние компании Group Menatep Limited – Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited и пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. подали первоначальный иск в 2005 году. Они потребовав от России 33,1 млрд долларов в счет погашения ущерба, но позже сумма увеличивалась и доросла до 57 млрд долларов.

Летом 2014 года арбитраж в Гааге встал на сторону истцов и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов. Пока Москва оспаривала решение, бывшие акционеры в 2015 году пришли с гаагским решением в суды США, Великобритании, Бельгии, Франции, и потребовали выплат. Суды арестовали российские активы в соответствующих странах, но позже отменили решения, поскольку Окружной суд удовлетворил апелляцию России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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