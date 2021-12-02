В России хотят использовать отходы в строительстве жилья

В России при строительстве жилья планируют использовать отходы от сноса старых домов и возведении новых. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды, Российскому экологическому оператору (РЭО) представить к 15 декабря в правительство свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, ЖКХ и при благоустройстве территорий, пишут «Известия».

Инициативу прорабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», уточнили в аппарате вице-премьера. Власти ставят задачу создать систему, в которой отходы станут полезным вторичным материальным ресурсом, а не будут превращаться в мусор. Кабмин намерен стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

Опрошенные газетой эксперты назвали инициативу своевременной и оправданной, отметив, что в перспективе она должна снизить себестоимость строительства.

Однако существуют риски – к вторичным ресурсам нет четких требований, и их качество может оказаться на низком уровне. В Госдуме считают, что этот пробел необходимо урегулировать на законодательном уровне.

В пресс-службе Минприроды объяснили, что действующие в стране стандарты не разрешают использовать вторсырье в некоторых видах продукции. В связи с этим сначала нужно утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять, полагают в ведомстве. Этот список может составить Минпромторг, поскольку это его компетенция, добавили в министерстве.

Ранее Абрамченко уже заявляла, что правительство ищет пути решения вопроса обращения со всеми отходами – как промышленными, так и бытовыми. Подобного мусора в стране накапливается более 8 млрд тонн. Проблему в том числе поможет решить система использования вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, считают в кабмине.

Москва, Наталья Петрова

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