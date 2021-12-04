российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 4 декабря 2021, 09:44 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB» поддерживается ее очень сильным внешним балансом, самым низким уровнем государственного долга в группе сопоставимых стран и рациональной макроэкономической политикой, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибким обменным курсом и осторожной антициклической фискальной политикой», – отмечается в сообщении.

В то же время Fitch указывает на геополитические риски, слабое управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциал роста ВВП и высокую зависимость от сырьевых товаров.

По мнению агентства, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в сферах, необходимых для повышения темпов роста экономики России, продолжают сдерживать рейтинг.

Геополитический риск и риск санкций в Fitch объясняют сообщениями о наращивании российских войск вдоль границы с Украиной. «Хотя такой шаг может быть направлен на усиление влияния в международной политике, стратегический расчет фактического вторжения остается неясным, и наш базовый вариант остается неизменным: это не перерастает в прямую войну с Украиной», – говорится в пресс-релизе.

В Минфине РФ положительно оценили решение Fitch, сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Прайм». По его словам, оценка Fitch обусловлена такими факторами, как самый низким уровень госдолга по отношению к ВВП в группе стран с сопоставимым уровнем рейтинга, повышением уровня фискальных резервов и надежной макроэкономической конструкцией, выстроенной правительством и ЦБ РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Экономика,