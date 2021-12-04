Fitch подтвердило суверенный рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB» поддерживается ее очень сильным внешним балансом, самым низким уровнем государственного долга в группе сопоставимых стран и рациональной макроэкономической политикой, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибким обменным курсом и осторожной антициклической фискальной политикой», – отмечается в сообщении.

В то же время Fitch указывает на геополитические риски, слабое управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциал роста ВВП и высокую зависимость от сырьевых товаров.

По мнению агентства, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в сферах, необходимых для повышения темпов роста экономики России, продолжают сдерживать рейтинг.

Геополитический риск и риск санкций в Fitch объясняют сообщениями о наращивании российских войск вдоль границы с Украиной. «Хотя такой шаг может быть направлен на усиление влияния в международной политике, стратегический расчет фактического вторжения остается неясным, и наш базовый вариант остается неизменным: это не перерастает в прямую войну с Украиной», – говорится в пресс-релизе.

В Минфине РФ положительно оценили решение Fitch, сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Прайм». По его словам, оценка Fitch обусловлена такими факторами, как самый низким уровень госдолга по отношению к ВВП в группе стран с сопоставимым уровнем рейтинга, повышением уровня фискальных резервов и надежной макроэкономической конструкцией, выстроенной правительством и ЦБ РФ.

Москва, Наталья Петрова

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