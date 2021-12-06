Продажи оружия из России падают третий год подряд

Продажи российского оружия упали на 6,5% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Данное значение снижается третий год подряд. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI.

За 2020 год было реализовано оружия на 26,4 млрд долларов. В 2019 году показатель составлял 28,2 млрд долларов. За последнее время компании из России продемонстрировали одно из самых резких падений среди всех участников рынка, утверждают авторы исследования.

По мнению специалистов, на продажах оружия сказалось завершение государственной программы вооружений на 2011-2020 годы. Кроме того, негативный эффект оказала пандемия, из-за которой увеличилось сроки поставок техники и вооружения.

В общей сложности в рейтинге крупнейших оборонных компаний фигурирует девять российских. По информации SIPRI, продажи концерна «Алмаз-Антей» за год рухнули на 31%, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – на 11%. При этом Объединенная авиастроительная корпорация увеличила поставки на 16%, несмотря на тенденцию в отрасли.

Москва, Зоя Осколкова

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