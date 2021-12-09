Прокуратура сможет арестовывать и конфисковать криптовалюту у россиян

Генеральная прокуратура России сможет на законных основаниях изымать криптовалюту у граждан. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», – сказал Краснов в интервью РИА «Новости».
Генпрокурор не уточнил, каким именно образом правоохранители собираются конфисковать цифровые активы. Краснов также добавил, что генпрокуратура выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для «единого и устойчивого правоприменения».
По словам генпрокурора, в настоящее время судебная практика по уголовным делам идет по пути признания цифровой валюты имуществом, то есть предметом взятки, но все-таки признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения нельзя.
«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», – заключил Краснов.
Москва, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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