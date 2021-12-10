Россия продала за границу рекордное за 30 лет количество вакцин

Импорт российских вакцин в октябре более чем вдвое превысил объем сентября и достиг 356 млн долларов. Это рекордный результат с начала 1990-х годов, пишет РБК со ссылкой на отчет Федеральной таможенной службы.

Препарат «Спутник V» проходит по таможенному коду «прочие вакцины для людей». Поставки из России по этой статье за 10 месяцев текущего года превысили 1,2 млрд долларов. Предыдущий рекорд по объемам экспорта вакцин за год составлял 71 млн долларов. Например, за 10 месяцев 2019 года Россия продала за границу вакцин на 49,8 млн долларов.

До пандемии основу экспорта составляли препараты от клещевого энцефалита, гепатита А, комбинированные вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша.

По данным РФПИ, более 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек одобрили использование вакцины «Спутник V» от коронавируса. Более 100 иностранных государств открыли границы для граждан, вакцинированных «Спутником V».

Москва, Наталья Рязанова

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