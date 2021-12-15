Попытка сэкономить: россияне стали чаще есть лапшу быстрого приготовления

В России за последние 11 месяцев заметно увеличились продажи лапши быстрого приготовления. Рост составил 16% в деньгах в годовом выражении и 6,1% – в натуральном. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ. За те же месяцы прошлого года продажи выросли на 7,4% и 1,7% соответственно. Участники рынка отмечают, что спрос на недорогую лапшу быстрого приготовления существенно вырос на фоне подорожания многих продуктов питания. Они объясняют эту тенденцию несколькими причинами, в том числе попыткой потребителей экономить на еде.

По оценке компании «Маревен Фуд Сентрал», в январе-ноябре продажи лапши быстрого приготовления в натуральном выражении превысили 2 млрд упаковок. Там подтвердили рост спроса на этот продукт. Общая доля компании в категории достигла 46,2%, что на 2,4 процентного пункта больше, чем год назад.

Как отметила гендиректор компании «Натурал фудс» Наталья Николаева, продажи лапши быстрого приготовления растут из-за небольшого уровня доходов покупателей – этот продукт стали чаще покупать люди, которые раньше негативно к ней относились, к примеру, пенсионеры. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев связал рост потребления лапши с выходом работников с удаленки. Ее стали больше покупать люди с небольшой зарплатой, которые не могут себе позволить обед в кафе. Также в ряде компаниях из-за сокращения персонала закрылись столовые, что также повлияло на спрос на дешевую лапшу. А глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал причиной такой динамики восстановление количества трудовых мигрантов, в рацион которых входит недорогая и легко приготовляемая лапша.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рынок продуктов быстрого питания покажет рост и в 2022 году. Причинами называются отсутствие перспектив улучшения ситуации с ростом цен и доходами населения, а также дальнейший спрос со стороны мигрантов.

Москва, Наталья Петрова

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