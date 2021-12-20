Роспотребнадзор запретил продавать мандарины из Турции

Роспотребнадзор приостановил импорт некоторых фруктов и овощей из Турции и Ирана. В плодах нашли запрещенные в России пестициды и ГМО.

Проверки с 27 октября по 7 декабря выявили 12 пестицидов в мандаринах, лимонах, винограде, гранатах и перце, поставленных 33 производителями из Турции и Ирана. В плодах более чем вдвое превышено содержание пестицидов, 10 из которых запрещены в России.

«Для ребенка с массой тела 20 кг употребление в пищу одного среднего мандарина, содержащего хлорпирифос, может привести к проявлению токсических эффектов. Употребление винограда, в котором концентрация ацетамиприда превышает гигиенический норматив в 2,4 раза может вызвать острое отравление организма как ребенка, так и взрослого человека», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор предупредил торговые сети временно не продавать турецкие и иранские овощи и фрукты. Под запрет также попала сушеная мята одного производителя из Египта, сладкий перец из Ирана. Продолжает действовать запрет на ввоз шоколадных яиц, вермишели, чипсов, кукурузной лапши от ряда производителей в Китае.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»