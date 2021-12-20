В Европе газ подорожал до 1900 долларов на фоне «морозных» прогнозов

Спотовая цена на природный газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубических метров. Январские фьючерсы на TTF торговались по 1921 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.

Утром фьючерсы с исполнением в январе подорожали до 148,87 евро за МВт/ч, то есть превысили 1920 долларов за 1000 кубов.

Цена подскочила на фоне прогнозов о похолодании в ближайшие дни. Кроме того, «Газпром» уменьшил бронирование поставок по газопроводу «Ямал-Европа», которое ранее уже было сокращено.

Напомним, цены на голубое топливо резко пошли вверх заявления новой главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «Северном потоке-2». Министр заявила, что трубопровод нельзя ввести в эксплуатацию из-за несоответствия европейскому энергетическому законодательству.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»