Из-за QR-кодов 80% российских компаний нуждаются в господдержке

Из-за антиковидных ограничений в России резко выросло число представителей бизнеса, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. Введение QR-кодов так сильно бьет по выручке российских компаний, что далеко не все предприниматели могут строить планы на наступающий год.

За последние полгода число предприятий, которые заявили о необходимости господдержки, выросло на 30%, сообщает РБК со ссылкой на опрос «Бизнес-климат в России», проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР). В выборку попали 10 тысяч компаний различных секторов экономики из разных регионов, две трети из них – предприятия малого и среднего бизнеса.

Чаще всего господдержка нужна фирмам, работающим в легкой и пищевой промышленности, торговле и сфере услуг, тяжелой промышленности, говорят авторы исследования. Среди льгот, которые хотел бы получить бизнес, самым популярными оказались снижение налоговой нагрузки и отсрочки по налогам и страховым взносам (для 40% компаний), субсидирование тарифов и обязательных платежей, например, в сфере ЖКХ (37%), отсрочка по оплате аренды (27%).

Самым негативным фактором, который сказался на выручке предприятий, стали антиковидные ограничения. И хотя закон о QR-кодах пока не был принят, многие регионы ужесточают меры против коронавируса и вводят пропускной режим в ресторанах и кафе (Челябинская область), бассейнах и саунах (Камчатка), для студентов вузов (Амурская область) и в других общественных местах.

«Введение режима допуска по QR-кодам приводит к снижению выручки до 80% в сфере общественного питания (при этом действуют и другие ограничения), в сфере фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях (в том числе в форме QR-кодов) обрушивает продажи абонементов более чем на 80%», – писал ранее федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

Так индекс деловой активности малого бизнеса (индекс RSBI) вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов, значения ниже которой говорят о снижении деловой активности в стране.

Более того, в 2022 год российский бизнес вступает в условиях значительного уровня неопределенности: каждая пятая компания затруднилась в оценке собственной выручки, каждая четвертая – в оценке операционной прибыли, следует из опроса ЦСР. Почти 40% компаний назвали главным барьером для бизнеса невозможность осуществлять деятельность в полном объеме из-за антиковидных ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»