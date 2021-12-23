Путин назвал демографию главным драйвером роста для России

Экономика России выстояла против вызовов и ограничений пандемии коронавируса. Она оказалась более мобилизованной, чем двадцатка развитых экономик мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Спад экономики в пандемию составил 3% – это ниже, чем у других стран. Восстановились мы быстрее: рост ВВП к концу года составит 4,5%, промышленное производство растет на 5%, переработка – на 5,3%. В строительстве достигнуты рекордные 90 млн квадратов – впервые в новейшей истории России», – сказал глава государства во время большой пресс-конференции.

Урожай в России был ниже ожидаемого из-за погодных условий, но все равно позволит обеспечить себя и сохранить экспорт.

Инфляция в стране составила 8%, но аналитики отметили рост средней зарплаты в реальном выражении и реальных располагаемых доходов, который составил 4,1%, к концу года достигнет 3,5%. Безработица стала даже ниже доковидного уровня – 4,3%, а была 4,7%. Растет фонд благосостояния, что Путин назвал признаком устойчивости экономики.

«Что касается драйверов рост. У нас обострена проблема в сфере демографии. И с гуманитарной, и геополитической точки зрения это важно. У нас не хватает рабочих рук. Сейчас 86,1 млн человек в работоспособном возрасте. К 2024 и 2030 нужно серьезно увеличить этот показатель. Сбережение народа – одна из важнейших задач», – заявил президент.

Вторым драйвером Путин назвал развитие инфраструктуры. Уже направлены 500 млрд на развитие инфраструктуры напрямую из бюджета. В рамках нацпроектов – 260 млрд и 460 млрд выделят в 2022 году дополнительно. 2,5 трлн рублей на эти цели будут выделено в ближайшие годы.

Третья важная задача – повышение производительности труда. «Это и образование, и цифровизация, и здравоохранение. У нас есть набор программы, мы знаем, что делать и ресурсы для этого предусмотрены. Выделяем их ритмично. Главное добиться максимальной отдачи от каждого вложенного рубля», – сказал Владимир Путин.

Москва, Наталья Рязанова

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