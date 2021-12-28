Почти 700 тысяч жителей России получают зарплату ниже минимума

Росстат подсчитал число работающих россиян, которые получают зарплату на уровне или ниже минимального размера оплаты труда. Таких работников в России 689,8 тысячи или 2,5%, из них 1,4% – люди с неполной занятостью.

Росстат предоставил данные о зарплатах россиян ниже МРОТ на апрель 2021 года. При этом два года назад доля работников крупных и средних предприятий с заработком ниже минимума была на уровне 2,9% или 775 тысяч человек.

В 2,5% входят работники с неполной занятостью (1,4%), те, кто получал зарплату на уровне МРОТ (0,9%) и иные случаи, в том числе возможные нарушения законодательства (0,2%). В Росстате при этом пояснили, что сотрудники, которые отработали полный рабочий месяц и ежедневную норму трудового времени, не могут получать зарплату ниже МРОТ.

В целом в России насчитывается 75,1 млн граждан трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн. На крупных и средних предприятиях работали около 33 млн человек, из них полный рабочий месяц – 27,5 млн.

Среди регионов, где меньше всего работников получают зарплату ниже МРОТ, оказались Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%). Больше всего таких сотрудников в субъектах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%).

Указанные расчеты проводились, исходя из размера общефедерального МРОТ (12 792 рубля), подчеркнули в Росстате. Со следующего года россияне должны будут получать минимум 13 890 руб.

Москва, Зоя Осколкова

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