российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 декабря 2021, 08:27 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Почти 700 тысяч жителей России получают зарплату ниже минимума

Росстат подсчитал число работающих россиян, которые получают зарплату на уровне или ниже минимального размера оплаты труда. Таких работников в России 689,8 тысячи или 2,5%, из них 1,4% – люди с неполной занятостью.

Росстат предоставил данные о зарплатах россиян ниже МРОТ на апрель 2021 года. При этом два года назад доля работников крупных и средних предприятий с заработком ниже минимума была на уровне 2,9% или 775 тысяч человек.

В 2,5% входят работники с неполной занятостью (1,4%), те, кто получал зарплату на уровне МРОТ (0,9%) и иные случаи, в том числе возможные нарушения законодательства (0,2%). В Росстате при этом пояснили, что сотрудники, которые отработали полный рабочий месяц и ежедневную норму трудового времени, не могут получать зарплату ниже МРОТ.

В целом в России насчитывается 75,1 млн граждан трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн. На крупных и средних предприятиях работали около 33 млн человек, из них полный рабочий месяц – 27,5 млн.

Среди регионов, где меньше всего работников получают зарплату ниже МРОТ, оказались Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%). Больше всего таких сотрудников в субъектах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%).

Указанные расчеты проводились, исходя из размера общефедерального МРОТ (12 792 рубля), подчеркнули в Росстате. Со следующего года россияне должны будут получать минимум 13 890 руб.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика,