Девять из десяти российских компаний столкнулись с кадровым голодом

В 2021 году на российском рынке наблюдался дефицит работников. Большинство российских компаний столкнулись с кадровым голодом. Об этом говорится в исследовании разработчика HR Tech-решений TalentTech.

Сложнее всего искать специалистов крупным компаниям. «63% заявили, что на рынке нет подходящих им кандидатов. 40% пожаловались, что соискатели все чаще в последний момент отказываются от предложенной им работы. А каждый третий работодатель (32%) пострадал от хантинга, так как конкуренты стали чаще переманивать чужих сотрудников», – говорится в исследовании.

Меньше остальных на кадровый голод жалуются представители малого бизнеса, передает РИА «Новости». 9% из них ощутили наплыв кандидатов, 6% не заметили разницы по сравнению с 2020 годом. 45% представителей среднего бизнеса столкнулись с проблемой непринятого предложения.

Чаще всего проблемы с кадрами испытывают компании, работающие в IT-сфере. Катастрофически не хватает в России Java-разработчиков и специалистов по созданию мобильных приложений.

Москва, Зоя Осколкова

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