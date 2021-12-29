Российские миллиардеры за год разбогатели на 100 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров в течение 2021 года выросло на 101,4 млрд долларов. По данным журнала Forbes, больше других свои капиталы прирастили создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

70 из 104 российских участников глобального рейтинга богатейших людей планеты увеличили свои состояния. «На вершине этого списка оказались представители «новой экономики» – создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов, что и позволило увеличить оценку состояния основателя мессенджера. Росту стоимости Wildberries способствовал успешный выход на биржу ее главного конкурента Ozon», – пишет Forbes.

Состояние Дурова за год выросло на 13,81 млрд долларов до 17,24 млрд. Состояние Бакальчук достигло 13,02 млрд долларов, увеличившись на 11,92 млрд.

Кроме того, в пятерку российских бизнесменов, наиболее увеличивших свое состояние за 2021 год, вошли промышленник Андрей Мельниченко (25,37 млрд долларов, +10,6 млрд), металлург Алексей Мордашов (29,52 млрд, +6,83 млрд) и нефтяник Вагит Алекперов (26,16 млрд, +6,44 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

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