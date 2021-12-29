Ипотека и кредиты могут стать дороже для отказавшихся от вакцинации россиян

В следующем году желающих взять кредит или ипотеку россиян может ждать неприятный сюрприз: отсутствие прививки от коронавируса обернется повышением стоимости займа. Единого мнения на этот счет нет пока даже внутри страхового сообщества, однако страховые компании не могут не учитывать риски пандемии.

В настоящее время кредитные организации могут поменять ставку для клиента в зависимости от того, согласен ли тот застраховать свои жизнь и здоровье на предполагаемый период обслуживания взятых на себя кредитных обязательств. Банки зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки. В ЦБ пояснили, что они также обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата, при этом банк имеет полное право поднять процентную ставку, пишут «Известия».

«Страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечение своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования, – рассказали в Центробанке. – Расходы же заемщиков в обоих случаях в среднем сопоставимые. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки».

Дело в том, что банк обязан формировать резервы под любой кредит, и чем эти резервы больше, тем больше он вынужден делать ставку, чтобы расходы на выдачу такого займа покрывались. Регулятор позволяет создавать эти резервы в меньшем объеме, если банк в качестве залога по кредиту принял документ о страховании жизни и здоровья.

Страховой бизнес не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса, продолжающейся уже почти два года. При заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика компания проводит андеррайтинг, в том числе медицинский. В большинстве случаев это сводится к необходимости заполнения небольшой декларации о здоровье, в которой нужно в том числе отметить наличие критических заболеваний. В Ассоциации банков России допустили вероятность того, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации от коронавируса может быть введен.

В одной из страховых компаний газете представили немного иной взгляд на ситуацию. В первую очередь одним из результатов пандемии станет то, что с высокой долей вероятности будут внесены изменения в условия страхования, а именно: снизится максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями. Вопрос о включении паспорта вакцинации в процедуру андеррайтинга в компании также рассматривается.

В том случае, если все страховщики в итоге закрепят подтверждение о вакцинации от Covid-19 в списке обязательных документов при согласовании договора, клиентов, прошедших эту процедуру по старым правилам и уже обслуживающих долгосрочные кредиты, нововведение не коснется.

Москва, Зоя Осколкова

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