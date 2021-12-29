«Северный поток-2» полностью готов к работе

Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер на совещании о прохождении отопительного сезона в среду, 29 декабря, доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности к эксплуатации второй нитки «Северного потока-2»,– сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера доложить о заполнении газом второй нитки «Северного потока -2», которое должно быть завершено сегодня.

«Северный поток- 2» полностью готов к эксплуатации, заполнение второй нитки завершено сегодня в 12.58 мск. «Северный поток -2» полностью готов к эксплуатации доложил Миллер Путину

Также Алексей Миллер сообщил главе государства, что «Газпром» полностью исполнил обязательства по транзиту газа через Украину, транспортировав в 2021 году 41,5 млрд. кубометров газа.

Со своей стороны Владимир Путин поздравил главу «Газпрома» с завершением работы по проекту «Северный поток-2».

«Хочу поздравить «Газпром» и ваших партнеров по «Северному потоку 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», – заявил президент России.

«Этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке. Как только европейцы примут решение о запуске «Северного потока-2», Россия будет готова к незамедлительным поставкам. Запуск «Северного потока-2» повлияет на цены не только для Европы, но и для Украины», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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