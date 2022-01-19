Транзит российского газа через Украину упал до рекордно минимальных значений

Среднесуточный транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в первой половине января упал до минимальных значений за последние четыре года.

Сейчас он составляет всего 52,4 млн кубических метров в сутки – при том, что общие объёмы транзита уже вполовину снижены в последние два года по договору между Москвой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон.

Украинский чиновник вновь попенял «Газпрому» за отказ бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, теперь уже на февраль, «хотя такая возможность есть».

Глава ГТСУ традиционно обвинил Россию в нежелании помогать европейцам в период энергетического кризиса и в давлении на ЕС с целью вынудить Евросоюз побыстрее запустить газопровод «Северный поток-2».

«Кстати, за 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в «ковидном» 2020-м – 83,4 млн куб. м, в 2021-м – 124,6 млн куб. м, а в 2022-м – в общей сложности 52,4 млн куб. м газа», – привёл Макогон данные падения объёмов транзита российского газа через Украину в начале января за последние четыре года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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