Россия в три раза сократила прокачку газа через Украину в Словакию

Словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что транзит российского газа в страну через территорию Украины с начала 2022 года снизился в три раза. В страну 3 января поступило 26 млн. куб. м газа.

ТАСС со ссылкой на Eustream сообщает: «Прокачка российского газа в Словакию через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза».

Сокращение транзита через Украину в Словакию происходит третий день подряд – 1 января 2022 года объем газа, проходящего через Вельке-Капушаны, сократился на 41% и достиг минимума со 2 ноября. На следующий день, 2 января, сокращение прокачиваемых мощностей продолжилось: прокачка через Вельке-Капушаны уменьшилась с 49,5 млн. до 35,5 млн. куб. м.



В свою очередь, «Газпром» объяснил сокращение поставок тем, что клиенты из Франции и Германии уже выбрали годовой объем газа и не выставляют заявок. При этом, пресс-секретарь председателя правления Сергей Куприянов сообщил, что компания готова к дальнейшим поставкам и долгосрочным контрактам.



Напомним, что в декабре 2021 года ПАО «Газпром» отказалось бронировать дополнительные мощности на январь 2022-го для транзита через Украину.



Кроме того российский газовый гигант сократил транзит по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу. Из предложенных на торгах 89,1 млн. куб. м в сутки «Газпром» заказал только 19,28 млн. куб. м, или 21,6% мощностей газопровода.



Братислава, Иван Бабурин

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