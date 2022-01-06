В партии Зеленского неожиданно призвали к прямым закупкам газа у России

Импорт российского газа через многочисленных европейских посредников с применением так называемого виртуального реверса наносит огромный ущерб Украине. Поэтому Киев должен отбросить политические предубеждения и начать закупать голубое топливо напрямую у «Газпрома» по «понятным ценам».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил украинский депутат от президентской партии «Слуга народа», замглавы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Семинский.

Напомним, назначенный президентом Зеленским новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко категорически отвергает предложения «Газпрома» о прямых поставках газа Украине.

«Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским «Газпромом» и закупать у «Газпрома» газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками. Да, понятно, что у нас есть конфликт, но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается. Баланс потребления – 33 млрд куб. м, а добываем своего – меньше 20 млрд куб. м. Где его брать? Это только российский газ», – призвал Семинский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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