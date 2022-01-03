«Нафтогаз» снова пожаловался в ЕК на «Газпром»

НАК «Нафтогаз Украины» направил очередную жалобу в Европейскую комиссию на доминирующее положение ПАО «Газпром» на европейском рынке газа, что, по мнению украинских конкурентов, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе, – сообщает Интерфакс-Украина.

Представитель Еврокомиссии Тим МакФи, отвечая на вопрос агентства во время брифинга в понедельник, 3 января, сообщил: «Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами».

Следует напомнить, что НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря 2021 года уже обращалась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским газовым гигантом доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»