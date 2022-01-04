«Нам будет очень больно»: киевский политолог рассказал о факторах гибели украинской государственности

Недальновидная антироссийская политика прозападных президентов постмайданной Украины привела к утрате главных экономических рычагов влияния на Россию. Кроме того, вместе с этими рычагами «Незалежная» фактически лишилась и собственной энегретической независимости, и средств к стабильному существованию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Юрий Романенко.

По его словам, главным следствием этих проблем может быть полное разрушение экономики и государственности. В то же время, за счёт Киева энергетически усилились Берлин и Анкара.

«Сейчас в мире происходит «зелёный переход». Крупные украинские компании в последние годы не вкладывали в добычу газа и нефти. Россия вкладывала, и у неё есть большие запасы газа, а мы с ней находимся в контрах. Соответственно, из-за этого ломается вся наша экономическая модель, на которой покоилась вся наша государственная модель», – отметил эксперт.

«Я уже давно говорю, что вторая украинская республика подходит к тому, что те базовые факторы, которые позволяли ей существовать, исчезли. Была газовая труба, эта труба определяла наше влияние на европейский театр и Россию. Русские построили обходные потоки, не только через Германию, но и через Турцию», – подчеркнул он.

«Турецкое направление усилилось, и Турция стала нашим конкурентом, она стала газовым хабом и забирает роль Украины в 1990-2000 годы. Германия тоже стала более мощным газовым хабом, и они тоже наш конкурент. Когда мы говорим «Германия, не бери российский газ», мы, по сути, говорим «Германия, не будь газовым хабом в ущерб своим интересам». Мы сами разрушали все эти вещи, поэтому теперь эти факторы начинают разрушать нас, поэтому нам будет очень больно», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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