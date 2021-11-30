«Понимаю, что это тяжело воспринимать» – украинский политолог заявил о необходимости демонтировать государство

Украина на протяжении всех 30 лет не является нормальным государством, способным существовать без перманентных тяжёлых потрясений, и уже не сможет развиваться. Последним наглядным подтверждением этому является вновь разразившийся очередной затяжной политический кризис.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

По его словам, виной всему – господствующее в стране теневое государство, для которого конституция и политическая система являются лишь декоративной ширмой. Чтобы сохранить Украину, это государство необходимо демонтировать.

«Сегодняшнюю ситуацию я бы назвал политическим кризисом, который Украина переживает с завидной регулярностью. Я даже не могу назвать времени, когда бы политического кризиса не было. Это не является нормой, но уже как 30 лет нет никакой желаемой нормы, и в перспективе не наблюдается.

Причиной всего этого является теневое государство, и я всё больше и больше понимаю, что разрешит это только его демонтаж. При том, что я понимаю, как трудно некоторым слушателям воспринимать мнение о том, что нужно демонтировать украинское государство, но такое, как сейчас оно есть, необходимо демонтировать», – приводит слова Гайдая «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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