Народ Украины больше никогда не выйдет на Майдан требовать сытой жизни, так как окончательно понял, что его в очередной раз обманут лидеры очередного переворота.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, активный участник майданов 2004 и 2013 годов Кирилл Куликов.

По его словам, Майдан, как правило, базируется на народном недовольстве, но этим пользуются недобросовестные политики, преследуя свои корыстные цели. Теперь жители Украины уже научены горьким опытом, и их больше не выманишь на площади.

«Никогда Майдана уже больше не будет. Потому что Майдан – это народное волеизъявление. Народ никогда больше не выйдет на Майдан, никогда больше ни одна киевлянка не придет с табличкой: «Дорогие ребята, приходите ко мне домой помыться». Потому что больше уже не поверят, и потому что это понятие уже начало вызывать отторжение», – приводит слова Куликова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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