В МИД России обозначили условие переговоров по транзиту газа с Украиной

Россия готова вести переговоры о транзите газа через Украину, когда станет понятно, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его мнению, Киев преследует политические цели, ставя вопрос по продлению транзита за три года до окончания договора.

Как отметил дипломат в интервью РИА «Новости», вопросы поставок российского газа в Европу и его транзита через Украину имеют исключительно коммерческий характер

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», – заявил дипломат, отметив, что тема транспортировки в данном случае вторична.

Полищук напомнил, что нынешний транзитный контракт с Украиной действует до 31 декабря 2024 года. «Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», – полагает он.

Ранее «Газпром» отчитался, что с начала года транспортировал через территорию Украины 40 млрд. кубометров газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год.

Москва, Наталья Петрова

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