Пенсии, пособия, тарифы ЖКХ и кредиты: что изменится в России с 1 января

В 2022 году россиян ждут несколько законодательных изменений. Так вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), будут проиндексированы пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты, увеличатся счета за коммунальные услуги, а банкам запретят выдавать слишком много кредитов.

МРОТ

С 1 января в России на 8,6% вырастет прожиточный минимум – до 12 654 рублей. Минимальный размер оплаты труда увеличивается с 12 792 до 13 890 рублей. Стоит отметить, что ранее МРОТ стали считать по-новому – 42% медианной зарплаты (у половины граждан доход выше этого показателя, у остальных – ниже).

Также вырастут и те социальные выплаты, которые привязаны к МРОТ. Например, оплата больничного в прошлом году составляла максимум 2434,25 рубля в день, теперь ее размер стал на 140 рублей больше. Больничные листы при этом будут оформляться в электронном виде. Сотрудник сообщает работодателю только номер документа.

Кроме того, выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам перечислят автоматически – без заявления, на основании электронного больничного листа. Фонд социального страхования будет переводить средства напрямую. Максимальное пособие по безработице достигнет 12 792 рублей.

Пенсии

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9. Таким образом, средняя страховая пенсия для неработающих пожилых россиян в наступившем году составит 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477, в 2024-м – 20 469. В 2021-м с учетом индексации – 17 541, передает РИА «Новости».

Изменится и порядок начисления сельской надбавки, которая составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии. Ранее пенсионерам, которые отработали за пределами городов 30 и более лет, было необходимо оставаться в селе, теперь это необязательно.

Маткапитал и пособие на детей

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, как и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. На первого ребенка родителям выделят 503,2 тысячи рублей и 665 тысяч – на второго и последующих. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 5,8% – до 19 981 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг скорректируют с середины года. Подорожание не должно превысить уровень инфляции, у каждого региона свой предельный индекс. Больше всего тарифы на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора вырастут в Чечне – на 6,5%, Санкт-Петербурге – 6,3%, Крыму, Севастополе и Татарстане – на 6,2%, а также в Москве, Дагестане и Якутии – 6%. Минимальный рост ожидается в Свердловской области – на 2,9%, Марий Эл – 3,2%, на Чукотке – 3,3%.

С января в России будут устанавливаться исключительно умные счетчики электроэнергии, которые сами передают данные. Напрямую с граждан денег за это не возьмут, но замена счетчиков все же отразится на тарифах.

Кредиты

Центробанк продолжает бороться с закредитованностью населения. Так с нового года регулятор получил право количественно ограничивать выдачу потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Теперь ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских займов.

Это необходимо еще и для того, чтобы не формировались пузыри на определенных рынках. Для банков лимиты определят с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – категории потребительского займа и его суммы.

Москва, Зоя Осколкова

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